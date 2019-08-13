В Татарстане за семь месяцев этого года приставы взыскали более 165 млн рублей алиментов

За 7 месяцев этого года УФССП по РТ взыскало и перечислило взыскателям алиментов свыше 165 млн рублей. Долги по алиментам имеют более 20 тыс. татарстанцев, об этом рассказал в ходе брифинга в кабинете министров РТ руководитель Федеральной службы судебных приставов по РТ Игорь Безуевский.

Отмечается, что на данный момент долг по алиментам в Татарстане составляет 2,8 млрд рублей. С доходов должников взыскивается сумма более 1,3 млрд рублей.

Невыездными должниками в Татарстане стали более 16 тысяч людей. К административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов привлекли более 1650 граждан, 579 должников — к уголовной.

Кроме того, составлен портрет «классического» неплательщика алиментов. Это мужчина в возрасте 30—42 лет, таких в республике свыше 11 тысяч. Среди женщин больше должниц в той же возрастной категории, что и у мужчин. Как правило, люди, которые не платят алименты, ведут асоциальный образ жизни.

Напомним, ранее в ФССП рассказали, сколько должников по алиментам получили статус безвестно отсутствующих.