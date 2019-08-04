В ФССП рассказали, сколько алиментщиков получили статус безвестно отсутствующих

На данный момент 1158 алиментщиков, которые скрываются продолжительное время, получили в России статус безвестно отсутствующих.

Ранее сообщалось что закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими и лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тыс. должников.

Документ позволяет через суд признать должника по алиментам, чей розыск оказался безрезультатным в течение года, безвестно отсутствующим. Это дает право его несовершеннолетним детям и престарелым родителям получать ежемесячную пенсию по потере кормильца, пишет ТАСС.