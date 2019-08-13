Казань поднялась на второе место в рейтинге городов Ильи Варламова

Блогер Илья Варламов опубликовал очередной рейтинг городов России. Казань в нем поднялась с 10-го на 2-е место.

Опережает столицу Татарстана только Екатеринбург.

«Казань. Лучшие общественные пространства в России, приятные новые заведения, ну и вообще, татары крутые. Хорошо бы навести порядок на улице Баумана и начать строить нормальное жилье», — написал Варламов.

В отрицательный раздел рейтинга попали также Альметьевск и Челны.

При этом нефтяная столица РТ открывает раздел городов, где Варламов «не хотел бы жить», с необычным объяснением: «Все круто, но далеко! Мне аэропорт нужен». Альметьевск занял 41-ю строчку.

Набережные Челны оказались на 54-м месте из 69. Автоград блогер называет «городом-микрорайоном».

Напомним, что предыдущую версию рейтинга российских городов Варламов выпускал в декабре 2017 года. В нем Казань заняла 10-е место.