Организаторы WorldSkills 2019 заявили о полной загрузке гостиниц на время проведения чемпионата

Руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин заявил, что на время проведения чемпионата в Казани в городе забронированы практически все гостиницы.

«Мы, честно говоря, не ожидали, но на данный момент в городе практически невозможно найти ни одного свободного номера любой категории в любом отеле на период проведения чемпионата — полный солд-аут», — приводит его слова «Татар-информ».

Губайдуллин добавил, что участников чемпионата будут также размещать в Деревне Универсиады (на период чемпионата она станет Деревней WorldSkills), а также в санаториях и детских лагерях.



Напомним, за месяц до начала чемпионата «Реальное время» подробно писало о том, как в Казани будет проходить WorldSkills 2019.