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«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

03:36, 10.08.2019
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Фото: kalashnikov.media

Группа компаний «Калашников» представила электромобиль UV-4 для такси и каршеринга. Презентация прошла в Москве на VII Международном евразийском форуме «Такси».

Машина отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии, а также требует минимального техобслуживания.

Мощность электромобиля составляет до 50 кВт, максимальная скорость — 80 км/ч, запас хода — до 150 км. Электромобиль весит 650 кг. Длина составляет 3,4 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,7 м, сообщает пресс-служба «Калашникова».

Ранее аналитики компании HSBC подсчитали, что в России значительно выгоднее пользоваться услугами такси, чем покупать собственную машину. Личный транспорт обходится дешевле, только если проезжать больше 5,4 тысячи км в год.

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