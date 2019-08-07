Внук Зинэтулы Билялетдинова: «Мой дедушка настоящий добряк, звонит мне после каждого моего матча»

Фото: ФХР

Защитник хоккейного ЦСКА Александр Романов поделился об отношениях со своим дедушкой, бывшим главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.

— Дедушка после каждой игры пишет в «Вотсап»?

— Да, всегда. Звонит постоянно, высказывает свое мнение.

— Ваш дедушка иногда выглядит грозно. Вы боялись его в детстве?

— Я никогда в жизни его не боялся. Это же мой дед! Он не такой, как вы думаете. Он никогда ни за что меня не ругал. Дедушка — самый настоящий добряк. Да я и никогда не хулиганил, в семье я всегда был спокойным ребенком.

— Дедушка есть в «Инстаграме»?

— Нет, его нет ни в одной социальной сети, даже не ищите. Ему вообще это неинтересно.

— Ваши любимые места в мире.

— Дом.

— А еще где?

— Да я бы не сказал, что я какой-то великий путешественник. Мне очень понравилось в Чехии, в Карловых Варах.

— Это же пенсионерский курорт. Вы с дедушкой туда ездили?

— Да, когда был маленьким, ездил туда с дедушкой и родителями. Мы всей семьей полетели на майские праздники, я аллергик — у меня на цветение аллергия сильная. Вот там и спасались от аллергии каждый год. В Карловых Варах очень красиво. Еще мне в Майами понравилось, правда, был там только один раз, — сказал Романов.

Напомним, Зинэтула Билялетдинов провел в «Ак Барсе» в общей сложности 12 лет. Весной нынешнего года тренер ушел в отставку. Вместо него команду возглавил Дмитрий Квартальнов.