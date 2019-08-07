Внук Зинэтулы Билялетдинова: «Мой дедушка настоящий добряк, звонит мне после каждого моего матча»
Защитник хоккейного ЦСКА Александр Романов поделился об отношениях со своим дедушкой, бывшим главным тренером «Ак Барса» Зинэтулой Билялетдиновым.
— Дедушка после каждой игры пишет в «Вотсап»?
— Да, всегда. Звонит постоянно, высказывает свое мнение.
— Ваш дедушка иногда выглядит грозно. Вы боялись его в детстве?
— Я никогда в жизни его не боялся. Это же мой дед! Он не такой, как вы думаете. Он никогда ни за что меня не ругал. Дедушка — самый настоящий добряк. Да я и никогда не хулиганил, в семье я всегда был спокойным ребенком.
— Дедушка есть в «Инстаграме»?
— Нет, его нет ни в одной социальной сети, даже не ищите. Ему вообще это неинтересно.
— Ваши любимые места в мире.
— Дом.
— А еще где?
— Да я бы не сказал, что я какой-то великий путешественник. Мне очень понравилось в Чехии, в Карловых Варах.
— Это же пенсионерский курорт. Вы с дедушкой туда ездили?
— Да, когда был маленьким, ездил туда с дедушкой и родителями. Мы всей семьей полетели на майские праздники, я аллергик — у меня на цветение аллергия сильная. Вот там и спасались от аллергии каждый год. В Карловых Варах очень красиво. Еще мне в Майами понравилось, правда, был там только один раз, — сказал Романов.
Напомним, Зинэтула Билялетдинов провел в «Ак Барсе» в общей сложности 12 лет. Весной нынешнего года тренер ушел в отставку. Вместо него команду возглавил Дмитрий Квартальнов.СпортХоккей Татарстан
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