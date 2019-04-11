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Зинэтула Билялетдинов ушел с поста главного тренера ХК «Ак Барс»

20:44, 11.04.2019
Зинэтула Билялетдинов ушел с поста главного тренера ХК «Ак Барс»
Фото: ak-bars.ru

Зинэтула Билялетдинов покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс», сообщает ТАСС.

Благодаря Билялетдинову, команда трижды выигрывала в Кубке Гагарина.

Напомним, ранее главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал, чем занимался после вылета команды в первом раунде плей-офф КХЛ и о причинах провального выступления казанцев в серии с «Авангардом».


СпортХоккей Татарстан
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