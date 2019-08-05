МЧС готовится эвакуировать 16,5 тыс.человек из-за пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае

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В Красноярском крае развернули 16 пунктов временного размещения на 16,5 тыс. человек в случае эвакуации населенных пунктов из-за пожара на складе с боеприпасами под Ачинском.

10 пунктов временного размещения на 4 тыс. человек находятся в Ачинске, еще по два — в Назарово, Малиновке и Тарутино. Так, 10 тыс. человек планируется эвакуировать железной дорогой в Красноярск, пишет «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.



Напомним, в Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами поле взрывов. Изначально сообщалось, что в близлежащих населенных пунктах эвакуируют только тысячу человек. Представитель экстренных служб заявил, что на горящих складах находятся свыше 40 тысяч снарядов.

Районная администрация Ачинского района, где произошел инцидент, ввела режим чрезвычайной ситуации.