В Красноярском крае эвакуируют людей
Почти тысячу человек эвакуируют из трех населенных пунктов и детского лагеря из-за взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае, передает МЧС РФ.
В МЧС заявили об экстренной эвакуации населения в радиусе 20 километров от горящих военных складов.
Представитель экстренных служб заявил, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Недавно стало известно, что в Красноярском крае взорвался склад с боеприпасами.Происшествия
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