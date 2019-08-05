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Происшествия

В Красноярском крае эвакуируют людей

16:45, 05.08.2019
В Красноярском крае эвакуируют людей
Фото: скриншот

Почти тысячу человек эвакуируют из трех населенных пунктов и детского лагеря из-за взрыва на складе боеприпасов в Красноярском крае, передает МЧС РФ.

В МЧС заявили об экстренной эвакуации населения в радиусе 20 километров от горящих военных складов.

Представитель экстренных служб заявил, что на горящих складах находится свыше 40 тысяч снарядов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Недавно стало известно, что в Красноярском крае взорвался склад с боеприпасами.

Происшествия
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