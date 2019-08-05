В Красноярском крае загорелся склад с боеприпасами
Склад боеприпасов загорелся в красноярской деревне Каменка. Жителей эвакуируют спасатели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Ачинского района края.
В свою очередь информированный источник сообщил «Интерфаксу», что планируется эвакуация трех населенных пунктов, которые ближе всего находятся к воинской части.
На место направлены автобусы, готовятся пункты временного размещения.
Два человека с осколочными ранениями доставлены в Ачинскую межрайонную больницу №1, передает ТАСС.
Недавно было упомянуто, что на территории ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидировано факельное горение на газовой станции и газопроводе. Инцидент произошел на ТЭЦ-27, расположенной в деревне Челобитьево в Московской области.
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