Главное за выходные: протесты в Москве, сбор средств на хоспис в Уфе и дебош фанатов ЦСКА на Баумана

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 5 августа.

В Москве в субботу продолжились протесты в связи с отказом в регистрации независимым кандидатам в Мосгордуму. До начала акции задержали Любовь Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией, которой отказали в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.



Фанаты ЦСКА перед матчем с «Рубином» устроили дебош на улице Баумана. Фанаты жгли файеры, скандировали лозунги и пугали прохожих.

«Рубин» потерпел первое поражение в сезоне в матче, уступив ЦСКА. Встреча закончилась со счетом 0:1.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях предложил жителям республики собрать деньги на строительство хосписа в Уфе. Средства он попросил направлять на счет благотворительного фонда «Иман». При этом необходимая сумма для строительства не была названа.

Умер российский и американский автор-исполнитель песен в жанре русского шансона Вилли Токарев. Ему было 84 года.

