На акции протеста в Москве начались первые задержания

На несогласованной акции протеста в Москве начались первые задержания. К настоящему моменту задержано как минимум 6 человек, сообщает в Twitter проект «ОВД-инфо».

Кроме того, до начала акции задержали Любовь Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией, которой отказали в регистрации в качетстве кандидата в Мосгордуму.



Ннапомним, что протесты в Москве связаны с отказом в регистрации ряду независимых кандидатов в Мосгордуму. Предыдущая несогласованная акция прошла 27 июля, на ней задержали более 1300 человек. На некоторых из них впоследствии завели уголовные дела. По официальным данным, в той акции участвовало 3,5 тысяч человек, очевидцы сообщали о десятке тысяч участниках.