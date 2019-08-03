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На акции протеста в Москве начались первые задержания

14:43, 03.08.2019
На акции протеста в Москве начались первые задержания
Фото: realnoevremya.ru

На несогласованной акции протеста в Москве начались первые задержания. К настоящему моменту задержано как минимум 6 человек, сообщает в Twitter проект «ОВД-инфо».

Кроме того, до начала акции задержали Любовь Соболь, юриста Фонда борьбы с коррупцией, которой отказали в регистрации в качетстве кандидата в Мосгордуму.

Ннапомним, что протесты в Москве связаны с отказом в регистрации ряду независимых кандидатов в Мосгордуму. Предыдущая несогласованная акция прошла 27 июля, на ней задержали более 1300 человек. На некоторых из них впоследствии завели уголовные дела. По официальным данным, в той акции участвовало 3,5 тысяч человек, очевидцы сообщали о десятке тысяч участниках.

Происшествия
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