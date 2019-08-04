Соцсети: фанаты ЦСКА перед матчем устроили дебош на Баумана

Фанаты ЦСКА незадолго до матча с «Рубином» устроили дебош в центре Казани. Видео происходившего опубликовали в соцсетях.

На видеозаписи видно, что фанаты жгли фаеры, скандировали лозунги и пугали прохожих. Также видно, что рядом находились сотрудники полиции, однако ни одна сторона не вступала в открытое столкновение. Некоторые пользователи возмутились тем, что сотрудники правоохранительных органов не предприняли активных действий для того, чтобы успокоить фанатов.

Матч «Рубин» — ЦСКА стал для казанского клуба первым поражением в сезоне: встреча завершилась со счетом 0:1.

