СМИ: Трамп и Путин обсуждали смену посла США в России

В ходе телефонного разговора 31 июля президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили смену посла США в России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два информированных источника.

Сейчас пост посла США в России занимает Джон Хантсман, один из кандидатов в президенты США на выборах 2012 года. Должность посла он занял в октябре 2017 года. О его возможной отставке до конца 2019 года ранее уже сообщали СМИ.

При этом в телефонном разговоре лидеры двух стран обсудили необходимость назначения нового посла, но не конкретные кандидатуры, передает RNS.

Напомним, что подробности телефонного разговора Трампа и Путина ранее раскрывал Белый дом. Сообщалось, что американский лидер предложил своему российскому коллеге помощь в тушении сибирских пожаров.

