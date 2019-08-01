Белый дом раскрыл подробности переговоров Трампа и Путина

В Белом доме рассказали, о чем говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер предложил своему российскому коллеге помощь в тушении сибирских пожаров.

Путин поблагодарил Трампа за предложение, но отметил, что в России сформирована группа самолетов, которые занимаются тушением пожаров, пишет Bloomberg.

Российский президент подчеркнул, что звонок главы Белого дома является сигналом о возможности восстановления отношений между Россией и США.

Кроме этого, президенты двух стран обсудили торговые отношения.