Белый дом раскрыл подробности переговоров Трампа и Путина
В Белом доме рассказали, о чем говорили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Американский лидер предложил своему российскому коллеге помощь в тушении сибирских пожаров.
Путин поблагодарил Трампа за предложение, но отметил, что в России сформирована группа самолетов, которые занимаются тушением пожаров, пишет Bloomberg.
Российский президент подчеркнул, что звонок главы Белого дома является сигналом о возможности восстановления отношений между Россией и США.
Кроме этого, президенты двух стран обсудили торговые отношения.ОбществоВласть
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