Дым от лесных пожаров в Сибири зафиксировали более чем в 600 населенных пунктах
В зоне задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке находятся выше 610 городов, деревень, сел и других населенных пунктов.
Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
Напомним, на прошлой неделе дым от лесных пожаров дошел до Уфы, Набережных Челнов и Казани. Также он достиг Казахстана. Накануне дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Канады и США.
Ранее авиационная группировка Минобороны России помогла остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.
Лесные пожары в Сибири охватили почти 3 млн гектаров и привлекли внимание общественности. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.ОбществоВласть
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