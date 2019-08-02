Дым от лесных пожаров в Сибири зафиксировали более чем в 600 населенных пунктах

В зоне задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке находятся выше 610 городов, деревень, сел и других населенных пунктов.

Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.

Напомним, на прошлой неделе дым от лесных пожаров дошел до Уфы, Набережных Челнов и Казани. Также он достиг Казахстана. Накануне дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Канады и США.

Ранее авиационная группировка Минобороны России помогла остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.

Лесные пожары в Сибири охватили почти 3 млн гектаров и привлекли внимание общественности. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.