Суд отправил в СИЗО не признающего вину бывшего вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова

Фото: Олег Тихонов

До 21 июля под арестом будет находиться подозреваемый в получении взятки под 22 млн рублей Энгель Фаттахов. Такое решение по делу бывшего вице-премьера и министра образования республики, а также экс-главы Актанышского района вынес Мензелинский райсуд Татарстана, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



На заседании отставного чиновника защищала челнинский адвокат Ольга Шелковникова, в свое время работавшая по делу директора казанского завода «Электроприбор». Сегодня для Фаттахова она просила более мягкой меры пресечения.

Сам подозреваемый заявил суду — 20 лет отдал родному району [на посту его главы], причем переоформлением муниципального имущества на себя никогда не занимался и взяток не брал.

Представитель Мензелинского межрайонного отдела СК настаивал на водворении фигуранта в СИЗО. Его позицию поддержала и прокуратура. На заседании был приобщен рапорт оперативника о наличии у Фаттахова больших связей в правоохранительных и иных органах власти. Защитник назвала этот рапорт искусственным доказательством.

Напомним, уголовное дело против Фаттахова вчера возбудил глава Следкома по Татарстану Валерий Липский. Основанием послужили оперативные материалы экономической полиции и заявление со стороны предполагаемого взяткодателя — ООО «ПСК «Спецстрой». Через несколько часов после возбуждения дела бывший чиновник был задержан. Ночь он провел в изоляторе временного содержания.

По версии силовиков, преступление было совершено после отставки подозреваемого с поста вице-премьера и министра, когда Энгель Фаттахов вернулся в родной Актанышский район и снова возглавил его. Как полагают в СК и МВД Татарстана, с марта 2018-го по сентябрь 2020 года вышеназванная фирма осуществила реконструкцию дома Фаттахова в Актаныше — всего на 21,8 млн рублей — в обмен на покровительство, содействие в получении договоров подряда по соцобъектам района и оплате этих работ. В материалах дела отдельно упоминается госконтракт на капремонт здания молодежного центра «Яшьлек» в Актаныше, где «Спецстрой» работал по договору субподряда на 28 млн рублей.

«Если дом строится — это не значит, что строитель давал таким образом взятку. Сегодняшнее решение будем обжаловать однозначно. Дело возбуждено только вчера, и пока в нем больше вопросов, чем ответов», — сообщила после заседания «Реальному времени» адвокат Ольга Шелковникова.

Претензии в адрес Фаттахова схожи с теми, что сотрудники силового блока предъявили главе Тукаевского района Фаилу Камаеву. Правда, в его случае предполагаемый вклад компании-взяткодателя в строительство дома для главы оценен в 1,3 млн рублей. Камаев с обвинением также не согласен.