Жители Казани пожаловались на опасную детскую площадку на ул. Волгоградской

Жители Казани жалуются на состояние детской площадки во дворе дома №22 по улице Волгоградской. Они обратились в редакцию с просьбой осветить проблему. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Молодая мама Екатерина Крайнова с осторожностью выходит на прогулку с детьми на эту площадку. Она отмечает, что качели и лавочки сломаны, а горка разваливается. «Эти дырявые скамейки, эта горка у нас уже частями ломается, она просто ломается. Была полноценная, там могли на турниках дети висеть, кольцами играть. Сейчас этого нет, потому что она просто отвалилась. Не дай бог на детей это еще свалится, это же тоже страшно и опасно», — говорит Екатерина. 9-летний Борис, житель дома, также обеспокоен состоянием площадки. Он отметил, что ремонт не проводится уже давно, и ему хотелось бы, чтобы здесь появилась карусель.

Родители просят обеспечить безопасность для детей, но в таких условиях игры становятся проблемой. «Мне очень жалко детей. У нас здесь очень много детей, вы сами видите площадь какая немаленькая. Дети играют в футбол, мальчишки, и тут же дети маленькие рядом играют в песочнице. И они друг друга бьют, и дети плачут, и родители, естественно, возмущаются. И играть невозможно просто-напросто», — сказала Екатерина Крайнова.

За детскую площадку отвечает управляющая компания «Уютный дом». В компании знают о претензиях жителей, но решения проблемы не ожидается.

— Приоритетом благоустройства дворовых территорий по программе «Наш двор» в основном является восстановление асфальтного покрытия, то есть вошли в эту программу дома, где асфальтное покрытие совсем в неудовлетворительном состоянии. На данной дворовой территории асфальтное покрытие ремонтировалось несколько лет назад, поэтому на 24-й год данный двор не вошел в программу, — сообщила сотрудник управляющей компании «Уютный дом» Елена Аристова.

Юристы советуют в таких случаях составить акт со всеми претензиями на имя руководителя управляющей компании. В случае отказа — обращаться напрямую в Государственную жилищную инспекцию. Напомним, в конце апреля жители Казани пожаловались на некачественный ремонт дороги около детской поликлиники №2.

Разиль Самигуллин