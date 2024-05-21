В рамках контроля бизнеса в 2023 году было проведено 353 тысячи проверок

Фото: Максим Платонов

В ходе совещания с деловыми кругами по вопросам совершенствования сферы контроля и надзора над предпринимательством Дмитрий Григоренко отметил, что правительство системно работает над снижением административной нагрузки на бизнес. В 2023 году проведено 353 тысячи проверок, что в пять раз меньше, по сравнению с 2019 годом. При этом контрольные мероприятия коснулись предпринимателей лишь в одной из трех проверок.

— Чтобы добиться дальнейших улучшений, бизнес должен активнее участвовать в реформе контроля и надзора. Что важно — давать обратную связь через сервис досудебного обжалования. Это ключевой элемент реформы, которая позволяет нам выстраивать эффективную систему контроля, отвечающую требованиям государства и при этом совершенно комфортную для предпринимательского сообщества, — сказал Дмитрий Григоренко.

Участие в совещании также принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который сообщил, что количество проверок в регионе по всем уровням контроля сократилось в 2,8 раза с 2022 года, а выявленных нарушений — почти в два раза.

Напомним, депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект «О внесении изменений в статью Жилищного кодекса Российской Федерации». Законопроект предусматривает проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности управляющих организаций.



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Разиль Самигуллин