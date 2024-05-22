Источник: о даче взятки Энгелю Фаттахову заявил представитель ПСК «Спецстрой»

Фото: Олег Тихонов

Расследование дела бывшего вице-премьера, министра образования и главы Актанышского района Энгеля Фаттахова поручено сотрудникам Мензелинского межрайонного отдела Следкома по Татарстану. Именно туда было направлено заявление, которое стало основанием для возбуждения дела о получении взятки в особо крупном размере, отмечают источники «Реального времени».



Как удалось выяснить, заявление от некоего Муртазина поступило к мензелинским следователям в понедельник, 20 мая. А уже на следующий день глава Следкома по РТ Валерий Липский усмотрел в данном документе признаки преступления и возбудил против Фаттахова дело о получении взятки стройматериалами и услугами в виде реконструкции его актанышского дома.

По версии силовиков, реконструкция началась в марте 2018-го, после возвращения ныне подозреваемого с поста в правительстве Татарстана на более скромную, но весьма ресурсную должность в Актанышском районе. Датой завершения работ в СК считают сентябрь 2020-го, общий размер вложенных взяткодателем работ и услуг в эту стройку оценивают в 21 млн 804 тыс. рублей. Очевидно, что именно эту сумму назвал следователям заявитель-взяткодатель, и ее еще предстоит подтвердить экспертным путем.

По данным источников «Реального времени», взяткодателем в этом деле силовики считают актанышскую строительную фирму «ПСК «Спецстрой», полагая, что та занималась реконструкцией дома главы района ради покровительства и содействия в получении бюджетных контрактов по объектам в Актанышском муниципалитете. В их числе называют договор субподряда на 28 млн рублей, который власти заключили с «ПСК «Спецстрой» в декабре 2021 года для проведение капремонта в здании молодежного центра «Яшьлек» в селе Актаныш.



Что известно о фирме-взяткодателе? Она работает в Актаныше с апреля 2017 года, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в штате этого «Спецстроя» числятся 4 человека, включая гендиректора и учредителя Дильбар Файзелгаяновну Муртазину. На счету у компании — 11 госконтрактов почти на 29 млн рублей, первый заключался на капремонт коровника на базе районного техникума, последний — на ремонт помещений библиотеки в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Заметим, речь идет о контрактах, заключенных «ПСК «Спецстрой» напрямую с заказчиком. Фигурирующий в деле Фаттахова договор субподряда по молодежному центру и схожие сделки в открытых источниках не отражаются.

Дильбар Муртазина одновременно является директором и владельцем стройфирмы «Зенит», что базируется в Актаныше по тому же адресу, что и «Спецстрой». В прошлом эта бизнес-леди участвовала в работе еще трех фирм — «Активстрой», «Строймаркет», «Камгэсгражданстрой-1». Ныне все они ликвидированы.

Примечательно, что первым учредителем «Активстроя» выступал Муртазин Алмаз Геннадиевич, чьи персональные данные полностью совпадают с данными человека, написавшего заявление против Энгеля Фаттахова. Заметим, Муртазин ранее выступал владельцем либо руководителем четырех строительных компаний, а также имел долю в Актанышском кирпичном заводе. В настоящее время официально отошел от дел — ликвидированы даже два ИП на его имя.

К слову, обращение к силовикам до возбуждения дела является основанием для освобождения самого Муртазина от уголовной ответственности.

Ожидается, что в ближайшее время СК будет обращаться в суд с ходатайством по мере пресечения для бывшего вице-премьера.