Количество вакансий для молодых соискателей выросло на 119%

Фото: Динар Фатыхов

Согласно исследованию HeadHunter, количество вакансий для молодых соискателей в I квартале 2024 года выросло на 119% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о вакансиях, где работодатели готовы нанимать молодых людей с 14 лет. Тренд на привлечение не только молодых специалистов, но и совсем юных работников начался еще в 2023 году. В течение прошлого года на HeadHunter было размещено более 42 тыс. таких вакансий, тогда как в 2022 году их было всего 14,5 тыс.

По данным ООН, в мире сейчас насчитывается 2,3 млрд людей в возрасте от 12 до 27 лет. Многие из них только начинают свою карьеру, и, по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), к 2025 году они составят 27% всей рабочей силы.

В России, согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года проживало 31,4 млн человек в возрасте от 10 до 29 лет. По прогнозу Минтруда, к 2025 году люди, родившиеся с 1995 по 2014 год, составят около 34,2% от всех трудовых ресурсов страны, которые оцениваются в 91,94 млн человек.

Однако увеличение числа «зумеров» на рынке труда сопровождается ростом сложностей в их отношениях с работодателями. Эти проблемы наблюдаются по всему миру, в том числе и в России.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Екатерина Петрова