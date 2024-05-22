Более трети казанцев планируют заранее подготовиться к выходу на пенсию

Фото: Динар Фатыхов

35% казанцев не планируют работать в старости и уже решили, на что будут жить после выхода на пенсию. Об этом стало известно аналитикам «Авито.ру» в ходе опроса более 7 тысяч работающих жителей столицы Татарстана.



Из них 11% полностью надеются на пенсионные накопления, 15% готовят личные накопления и 9% планируют финансовую подушку.

В том числе исследования показали, в каких городах работающие россияне заранее заботятся об обеспеченной старости. Таким образом, чаще других дополнять пенсионные выплаты личными накоплениями собираются респонденты из Красноярска (51%), Челябинска (48%) и Уфы (48%). А реже всего заранее готовиться к пенсии планируют опрошенные из Перми (30%), Нижнего Новгорода (34%) и Казани (35%).

Напомним, в России работает каждый пятый пенсионер. Об этом «Реальному времени» стало известно из информации Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

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Разиль Самигуллин