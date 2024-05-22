В Татарстане построят производство агрегатов СПГ за 10 млрд рублей
В Татарстане появится комплекс по производству агрегатов СПГ, стоимость его строительства составит 10 млрд рублей.
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин и глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев проинспектировали ход строительства комплекса по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов сжиженного природного газа (СПГ).
Этот проект не имеет аналогов в России и является значимым вкладом в технологическую независимость страны.
На территории площадью 5,5 га будет возведено 17 сооружений. На начальном этапе планируется создать более 50 рабочих мест. Заказчиком проекта является АО «Казанькомпрессормаш». Сдача объекта запланирована на конец текущего года.
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