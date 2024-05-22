АСТ будет выпускать кукол, а «Альпина» — мягкие игрушки

Фото: Динар Фатыхов

Издательства начали диверсифицировать бизнес. АСТ планирует выпускать кукол, ролевые наборы и плюшевые игрушки под брендом Neo Stars, заменяя продукцию ушедшей Mattel. Разработка персонажей началась в 2022 году, и в 2023 году АСТ решило запустить мультсериал с этими персонажами. АСТ рассчитывает быстро окупить вложения из-за ухода Mattel. По оценкам экспертов, инвестиции могут составить около 400 млн рублей. Основной канал дистрибуции — сеть «Детский мир», а также маркетплейсы.

Издательство «Альпина» в IV квартале планирует запустить серию научно-художественных энциклопедий для детей. Главные персонажи будут представлены в виде мягких игрушек, детской одежды и канцтоваров. Компания ведет переговоры с производителями мягких игрушек в России и Китае. Также в планах запуск товаров с изображениями персонажа Конни из серии книг «Лучший друг — Конни».

Издательская группа «Просвещение» тоже рассматривает выход на рынок детских товаров. Эксперты отмечают, что «Росмэн» и «Лабиринт» давно занимают лидирующие позиции на этом рынке, а АСТ и «Альпина» стремятся повторить их успех. Доля детских игрушек в выручке «Лабиринта» оценивается в 65—70%.

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Екатерина Петрова