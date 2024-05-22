Банки не могут ограничивать размер и количество бесплатных переводов граждан в рамках нового закона

Фото: Арсений Губаев

Согласно новому закону, россияне могут переводить без комиссии до 30 млн рублей в сутки между своими счетами в разных банках. Как сообщает Центробанк России, для бесплатных переводов самому себе не может быть суточных лимитов.

Центробанк направил информационное письмо кредитным организациям, где рекомендует банкам в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона. Человек имеет право перевести всю сумму или ее часть между своими счетами с применением любого доступного канала дистанционного банковского обслуживания — как по реквизитам счета, так и через Систему быстрых платежей (СБП). Исключения составляют переводы непосредственно в отделениях банков и операции с использованием карт.

При этом банк может предоставить клиенту возможность самостоятельно ограничивать размер или количество операций по его счетам в течение дня или месяца с обеспечением возможности отмены такого ограничения по инициативе гражданина, говорится в информационном письме ЦБ.

Напомним, в конце прошлого года Центробанк сообщил, что россияне смогут переводить между своими счетами (Ме2Ме-перевод) в разных банках до 30 млн рублей ежемесячно без комиссии через систему быстрых платежей.

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Разиль Самигуллин