Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Канады и США

Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Аляски и западного побережья Канады.

Чад от сибирских пожаров попал на Аляску, где смешался с дымом от местных пожаров, а после попал на западное побережье Канады — в Ванкувер и Сиэтл, об этом сообщает НАСА со ссылкой на данные спутниковых снимков.



Ранее сообщалось, что в Сибири будут искусственно вызывать дожди для борьбы с лесными пожарами.

