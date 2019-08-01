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Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Канады и США

16:25, 01.08.2019
Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Канады и США
Фото: pixabay.com

Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Аляски и западного побережья Канады.

Чад от сибирских пожаров попал на Аляску, где смешался с дымом от местных пожаров, а после попал на западное побережье Канады — в Ванкувер и Сиэтл, об этом сообщает НАСА со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Ранее сообщалось, что в Сибири будут искусственно вызывать дожди для борьбы с лесными пожарами.

Общество
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