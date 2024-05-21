Команда Такера Карлсона опровергла сообщения о запуске в России собственного телешоу

Команда Такера Карлсона опровергла сообщения о запуске в России собственного телешоу. Так, глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон сообщил, что информация о запуске Такером Карлсоном собственного шоу на телеканале «Россия-24» не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторые российские СМИ заявили, что Такер Карлсон запустил собственное шоу на «России-24». Однако на самом деле с февраля этого года программы Такера Карлсона просто дублируются и выкладываются на стриминговую платформу. Отдельного проекта с ведущим не делает ни один российский канал.

Напомним, в апреле Такер Карлсон взял большое интервью у Павла Дурова, которое оказалось наиболее крупным, начиная с 2017 года. Часовое интервью было опубликовано на канале журналиста.

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Разиль Самигуллин