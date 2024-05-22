Восемь из тринадцати российских вузов ухудшили позиции в рейтинге QS

Фото: Динар Фатыхов

В этом году восемь из 13 российских вузов потеряли свои прежние позиции в международном рейтинге университетов 2024 года по категории «Инженерия и технологии» британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS). В рейтинге в этом году участвовало 555 университетов из 74 стран.

Московский физико-технический институт (МФТИ) упал с 169-го на 182-е место, университет ИТМО — с 155-го на 191-е место, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — с 214-го на 249-е место, Томский политехнический университет — с 240-го на 269-е место, Новосибирский государственный университет — с 249-го на 278-е место, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» — с 265-го на 311-е место и Санкт-Петербургский государственный университет — с 200-го на 216-е место.

Московский государственный университет (МГУ) опустился всего на одну позицию — с 57-го на 58-е место. А Уральский федеральный университет сохранил свою прошлогоднюю позицию на 293-м месте.

Четыре российских вуза, напротив, улучшили свои позиции в этом рейтинге. Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана поднялся с 175-го на 170-е место, Российский университет дружбы народов (РУДН) — с 249-го на 207-е место, Томский государственный университет — с 307-го на 296-е место, а Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — с 331-го на 313-е место.

Эксперты считают, что снижение позиций некоторых российских вузов связано с несколькими факторами, среди которых задержка индексации научных статей в иностранных академических базах данных Scopus и Web of Science, уменьшение общего количества публикаций, а также сокращение числа иностранных студентов, научных работников и преподавателей. Кроме этого, на оценку повлияло снижение интенсивности коллабораций с зарубежными авторами, что может негативно влиять на цитируемость статей.

Глобальный рейтинг QS — один из трех самых престижных рейтингов университетов в мире. Помимо него, компания составляет предметные рейтинги, которые учитывают академическую репутацию, опубликованные исследования и их цитируемость, трудоустройство студентов и другие показатели.



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Екатерина Петрова