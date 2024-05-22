В Нижнекамске направят более 2,5 млрд рублей на третий этап модернизации биологических очистных сооружений

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУР

СИБУР направит более 2,5 миллиарда рублей на третий и финальный этап модернизации биологических очистных сооружений в Нижнекамске, которые очищают 20% городских и 80% сточных вод промышленной зоны.



Большая реконструкция будет проведена на узле доочистки и обеззараживания стоков, в том числе автоматизация процесса очистки.



— Сам третий этап будет представлять собой строительство нового здания, в котором будут расположены фильтры. Они будут очищать стоки после биологической очистки от взвешенных веществ. После этого сток будет поступать на узел очистки, где с помощью ультрафиолета будет происходить обеззараживание сточных вод, — рассказал Олег Гришаков, руководитель управления по экологии НКНХ.

Работы по модернизации планируется завершить до конца 2025 года.

Напомним, с 2015 по 2019 год на очистных уже были проведены два этапа масштабной реконструкции. Они обошлись в 3,36 млрд рублей.