В голосовании по благоустройству общественных пространств приняли участие более 133 тысяч казанцев

Фото: Эмиль Козловский

Сегодня в Казани на пресс-конференции «Об итогах Всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2025 году» подвели итоги мероприятия.

Заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев рассказал, что в опросе по общественным пространствам приняли участие 133,5 тысячи жителей, что на 19% больше, чем годом ранее — тогда в голосовании приняли участие 112 тысяч человек.

Всего в список для голосования было включено 24 объекта. Лидером по числу голосов стал парк «Большое Чайковое озеро», который получил 15 тысяч голосов. Этот парк начали обустраивать в 2021—2022 годах.

— Получилось отличное место как для рекреации горожан, так и для реабилитации больных в разгар коронавируса, а также для лечащих врачей, которые были перегружены той работой, — отметил Куляжев.

Отметим, что сам парк «Большое Чайковое озеро» расположен вблизи 7-й городской больницы.

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