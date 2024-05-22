В Казани детский парк на набережной готов на 57%

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани детский парк на набережной готов на 57%. В настоящее время строительство общественного места продолжается. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани со ссылкой на заявление заместителя руководителя исполкома Казани Игоря Куляжева.

По словам спикера, новый тематический парк станет жемчужиной города и республики, а также получит признание на территории всей России. Здесь будет расположена самая большая детская площадка с уникальными элементами.

Также в рамках благоустройства Игорь Куляжев отметил начало подготовки к работам на территории Большого Чайкового озера в Ново-Савиновском районе. Завершение ремонта запланировано на 2025 год.

— Это будет не шумный парк и не место для развлечений, а тихая прогулочная зона, которая позволит любоваться природой, оставаясь в центре города. В этом году мы выполним первую часть благоустройства, а на следующий год завершим все работы, — рассказал замруководителя исполкома.

Напомним, 29 марта в Казани состоялась презентация нового парка, который построят между Национальным культурным центром «Казань» и городской набережной. Как сообщается, это будет самый большой парк в городе — его площадь составит 3,5 гектара.



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Разиль Самигуллин