«Текущую деятельность мы всегда сводим в «ноль»: 90% дохода казанского «Метроэлектротранса» уходит на зарплату

Фото: Максим Платонов

Казанский «Метроэлектротранс» ежегодно зарабатывает около 2,5 млрд рублей на продаже пассажирских билетов. Около 10% этой суммы предприятие может потерять уже текущим летом, с переходом на бескондукторную систему оплаты. Дополнительно порядка 150 миллионов рублей компания зарабатывает на сдаче в аренду имущества и рекламных поверхностей. Порядка 90% всех расходов компании приходится на выплату зарплаты, рассказали «Реальному времени» в МУПе, а остальное — на содержание и обслуживание парка техники. «Текущую деятельность мы всегда сводим в «ноль», — рассказали в компании.

Только за два дня минувшей зимы «Метроэлектротранс» потерял порядка 40 двигателей из-за обильных снегопадов. Восстановление каждого, рассказали в организации, обходится в 170—300 тысяч рублей. Оплачиваются ремонтные работы исключительно за счет текущих доходов «Метроэлектротранса». При этом транспортные средства не выходят на рейс и не собирают выручку при перевозке пассажиров.

При покупке троллейбусов, анонсированной еще в 2022 году, «Метроэлектротрансу» помог региональный бюджет: половина средств была выделена из него, остальное — из средств предприятия. Стоимость закупки 25 новых троллейбусов составила 642 миллиона рублей.



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Артем Гафаров