МВД по Республике Татарстан возбудило уголовные дела за незаконную добычу водных биологических ресурсов

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан сообщила о возбуждении уголовных дел по фактам незаконного вылова рыбы в Татарстане.

Как установило следствие, незаконная добыча происходила с использованием запрещенных орудий и способов лова. Среди них — заранее заготовленные рыболовные сети, которые являются незаконными средствами добычи водных биоресурсов.

Один из установленных фактов — задержание двух жителей Татарстана, ловивших рыбу запрещенным способом с помощью самоходного плавательного средства. Ущерб от их действий — 52 экземпляра рыбы.

Также возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который с октября 2023 по апрель 2024 года занимался любительским и спортивным рыболовством с помощью раколовок без необходимого разрешения. Находясь на металлической лодке с подвесным лодочным мотором, он незаконно выловил 735 экземпляров раков.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Преступные деяния квалифицируются по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Наказание за данное преступление может составить штраф до 500 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

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