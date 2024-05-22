В Верхнеуслонском районе Татарстана проведут капитальный ремонт участка автодороги Казань — Ульяновск

Фото: Максим Платонов

Из бюджета Татарстана выделят 110 миллионов рублей на капитальный ремонт автомобильной дороги Казань — Ульяновск — Камское Устье, км 0+000 — км 2+930 в Верхнеуслонском муниципальном районе республики.

Заказчиком работ выступает ГКУ «Главтатдортранс». В рамках капремонта планируют заменить дорожное покрытие протяженностью 2,93 км, водопропускные трубы и ограждения. Кроме того, на участке трассы установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики и сделают новое искусственное освещение.

Срок выполнения работ — 14 ноября 2024 года. Гарантийные сроки эксплуатации обновленных объектов составят от 2 до 10 лет.

Напомним, что на дорожные работы в Казани в рамках подготовки к саммиту БРИКС выделено более 16 миллиардов рублей.

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