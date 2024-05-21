Адвокат назвал заявление депутата о шутке игрока «Рубина» Руслана Безрукова беспочвенным
Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал обращение депутата Госдумы Николая Новичкова к генеральному прокурору с просьбой проверить высказывание полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По словам адвоката, в шутке футболиста нет уголовно-правовой составляющей и возможного события преступления, которое подпадало бы под признаки статьи 184 УК РФ (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований). Бушманов отметил, что игроку следует быть более внимательным в публичных высказываниях. Даже если это шутка, не все могут правильно понять ее смысл.
Напомним, Генпрокуратура может проверить слова футболиста «Рубина» из-за фразы «денежки на карту». Соответствующую просьбу депутаты Госдумы направили генеральному прокурору Игорю Краснову.
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