Российский рынок цифровых книг достиг 14,2 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Аналитическая компания J’son & Partners Consulting впервые провела исследование российского рынка цифровых книг, который ранее не оценивался независимыми экспертами. В 2023 году объем этого рынка составил 14,2 млрд рублей. Львиную долю рынка, 57,9%, занимает группа компаний «ЛитРес».

Согласно данным исследования, сервис «Букмейт», входящий в экосистему «Яндекса», занял 5,5% рынка. «Яндекс» приобрел права на технологическую платформу и бренд «Букмейт» летом 2022 года у ирландской компании Bookmate Limited (признана Минюстом РФ иностранным агентом) и интегрировал этот книжный сервис в свою экосистему в декабре того же года. Сервис «Строки», запущенный МТС в сентябре 2022 года, завершил свой первый полный год работы с долей 2%. Напомним, что МТС изначально планировал занять 30% рынка в течение 2 лет.

Рынок цифровых книг в России в 2023 году разделился следующим образом: 62,7% составили продажи электронных (текстовых) книг, а 37,3% пришлись на аудиокниги.

Аналитики J’son & Partners Consulting также оценили структуру рынка с точки зрения моделей монетизации. Доля транзакционной модели (PPD — Pay Per Download) составила 75,5%, а подписка заняла 24,5%. В транзакционной модели лидирует «ЛитРес» с долей 54,9% платежей пользователей. В сегменте подписки конкуренция выше: «ЛитРес» аккумулирует 49,12% платежей пользователей, «Букмейт» — 27,1%, а «Строки» — 10,1%.

По прогнозам J’son & Partners Consulting, российский рынок цифровых книг в 2024 году вырастет на 31% и достигнет 18,6 млрд рублей. Этот рост обусловлен увеличением популярности как электронных книг, так и аудиокниг, а также расширением моделей монетизации.

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Екатерина Петрова