Госавтоинспекция Татарстана не будет оказывать какие-либо услуги 26 мая

Фото: Максим Платонов

Госавтоинспекция Татарстана не будет оказывать какие-либо услуги 26 мая. Организация призывает заранее планировать свой визит в подразделения для избежания возможных неудобств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Государственная автомобильная инспекция Татарстана не сможет предоставить какие-либо услуги в связи с проведением технических работ.

Напомним, 2 года назад в работе федеральных информационный систем Госавтоинспекции произошел сбой, проинформировало ГИБДД Татарстана. Сбой произошел по линии предоставления государственных услуг по регистрации автомобилей и выдаче водительских удостоверений.

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Разиль Самигуллин