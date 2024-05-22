Татарстанцы рассказали, от чего они стрессуют на работе

Фото: Олег Тихонов

Конфликты с коллегами являются основной причиной стресса для 83% опрошенных в Татарстане, рассказала аналитическая служба hh.ru. Эксперты отметили,что это самый высокий показатель среди всех регионов России, где в среднем о конфликтах с коллегами сообщили 64% респондентов.

Еще 37% работников в Татарстане испытывают стресс из-за процесса разбора их ошибок или рассмотрения ошибок их команд. Кроме того, 23% переживают из-за увольнения коллег.

Интересно, что внезапные созвоны по различным проектам раздражают сразу 20% опрошенных, а вот запланированное общение по рабочим вопросам вызывает стресс лишь у 7% работников. Еще 7% часто стрессуют из-за рабочих чатов.

Среди других причин стресса у людей: нарушение графика работы/изменение планов, давление и контроль руководства, конфликтные клиенты, переработки/нагрузка, отсутствие обеденного перерыва, неоплачиваемые переработки и отсутствие премий.

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