Путин и король Бахрейна проведут переговоры в Москве

В Москве 23 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

— Его величество король Хамад бен Иса Аль Халифа, председатель нынешней сессии общеарабского саммита, в среду прибудет в Москву, чтобы провести переговоры, посвященные двустороннему сотрудничеству, развитию текущей региональной и международной ситуации, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируется подписание совместных документов. Также Путин и король Бахрейна обсудят ситуацию на Ближнем Востоке с учетом того, что Бахрейн в настоящее время председательствует в Лиге арабских государств.

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