На обновление трамвайных путей в Казани требуется порядка 5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

На участке от трамвайного депо по Сибирскому тракту до улицы Халитова в Казани произошел сход трамвая, следующего по маршруту №7. Как сообщается, причиной инцидента стал износ путевого хозяйства. По последним данным, вагон поставлен на пути и отправлен в трамвайное депо.



Всего на балансе МУП «Метроэлектротранс» находится 132 км трамвайных путей, из которых 70 км — с предельным износом. При этом для обновления путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта требуется порядка 5 млрд рублей.

Трамвайные пути на этом участке были уложены в 1986 году. Сотрудники службы путевого хозяйства ежедневно поддерживают пути в нормативном состоянии, но остаются участки, требующие капитальных вложений, отметили в пресс-службе предприятия.



Напомним, вчера в центре Казани встали троллейбусы из-за повреждения контактной сети — электротранспорт перекрыл часть улицы возле филармонии. Причиной тому стало повреждение контактной сети транспорта по улице Островского.

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