Центробанк предупредил российских военных о новой обманной схеме мошенников

Фото: Динар Фатыхов

В Центробанке сообщили о новой схеме мошенничества, нацеленной на военнослужащих и их близких. Мошенники звонят или пишут потенциальным жертвам, сообщая, что из денежного довольствия будет удержано 195 тыс. рублей (размер единовременной выплаты для военных). Об этом сообщает RT.

Злоумышленники ссылаются на «дисциплинарное взыскание» и даже представляют в мессенджере «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны. Затем они предлагают перевести накопления с карты на «безопасный счет», чтобы деньги не списали.

Центробанк рекомендует прервать разговор, если поступил подозрительный звонок. Также в ЦБ подчеркнули, что «безопасных» или «специальных» счетов не существует.

Напомним, в начале марта в Набережных Челнах зафиксирован новый вид мошенничества с участием пожилых курьеров. За два месяца в Набережных Челнах произошло 420 дистанционных преступлений, из них 307 случаев мошенничества.

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Разиль Самигуллин