Большинство россиян считают себя верующими

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, 69% россиян считают себя верующими. Опрос показал, что среди верующих 57% идентифицируют себя как православные, по 7% опрошенных — последователи других христианских конфессий и ислама, а буддистов и иудеев оказалось менее 1%.

Исследование также выявило связь между религиозностью и уровнем доходов. Доля верующих выше среди тех, кому денег не хватает даже на еду (79%), и ниже среди респондентов с наилучшим материальным положением (63%), которые могут позволить себе крупные покупки. Среди тех, кто может покупать еду, но не одежду, верующими оказались 64%. Доля верующих среди тех, кто может позволить себе еду и одежду, но не крупную бытовую технику, составила 69%, а среди тех, кому доступна бытовая техника, но не автомобиль, — 67%. Самый высокий показатель религиозности (73%) был зафиксирован среди людей с высоким доходом, которые могут позволить себе автомобиль, но не жилье.

Среди 28% россиян, которые не считают себя верующими, преобладают мужчины (34%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (35%). Затруднились ответить на вопрос о вере 3% респондентов. Эксперты считают, что более высокая религиозность среди людей с низким доходом объясняется меньшим количеством рычагов управления своей жизнью.



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Екатерина Петрова