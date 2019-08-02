В Сибири потушили крупные очаги пожаров

Авиационная группировка Минобороны России помогла остановить продвижение нескольких крупных очагов пожаров в Красноярском крае.

Военные летчики собираются справиться с очагами пожаров за пять дней, пишут «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Общая группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает более 2,8 тыс. человек, а также 390 единиц техники. Непосредственно тушением очагов возгорания занимаются шесть самолетов (пять Бе-200 и один Ил-76), а также пять вертолетов.

Ранее сообщалось, что в Сибири будут искусственно вызывать дожди для борьбы с лесными пожарами.

Лесные пожары в Сибири охватили почти 3 млн гектаров и привлекли внимание общественности. Режим ЧС введен в Иркутской области и Красноярском крае, в двух районах Бурятии и пяти районах Якутии.