Зарплаты водителей электротранспорта в Казани в 2,5 раза ниже, чем в Москве

Фото: Максим Платонов

С переработками зарплаты водителей трамваев в Казани доходят до 100 тысяч рублей, рассказали «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс». Если сотрудник работает по плану, то его доход составляет 60—65 тысяч рублей. В Москве зарплаты на аналогичной должности без переработок оказываются в 2,3–2,5 раза больше — порядка 150 тысяч рублей.

— В чем же преимущество [Москвы]? Во-первых, пути там практически идеальные, транспорт идеален. Работать легче, — рассказали в казанском МУП «Метроэлектротранс».

Порядок почасовой зарплаты в Казани одинаков у водителей троллейбусов, трамваев и машинистов метро. Разница составляет около трех рублей в час в пользу работы в «подземке». В «Метроэлектротрансе» это объяснили более сложной работой и более высокими требованиями к сотрудникам. В частности, в метро ни на какие должности не привлекаются иностранцы без российского паспорта.

При этом «Метроэлектротрансу» не хватает порядка 600 водителей трамваев и троллейбусов и машинистов метро. Это порядка 43% от полного штата. В целом электрический общественный транспорт Казани перевозит порядка 35% от общего пассажиропотока. 45% из них приходится на метро, 55% — на троллейбусы и трамваи.

Продажа билетов приносит «Метроэлектротарнсу» ежегодно порядка 2,5 млрд рублей, 90% из которых уходит на выплату зарплаты своим сотрудникам. К концу лета доходы от основного вида деятельности МУПа могут упасть на 10%, что связано с полным переходом на бескондукторную систему оплаты проезда.

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Артем Гафаров