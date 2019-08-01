В Башкирии не станут обсуждать введение налога на бездетность

В Башкирии не станут обсуждать введение налога на бездетность. Ранее сегодня о возможности такой меры повышения рождаемости в республике заявил председатель Курултая Константин Толкачев.

«Поскольку Конституция РФ провозглашает Россию социальным государством, не следует снимать с повестки вопрос о налоге на бездетность», — написал Константин Толкачев на своей странице в Facebook.

На данный момент пост о введении налога на бездетность удален со страницы председателя Курултая.

Как передает «Говорит Москва», председатель Курултая на вопрос, будут ли власти Башкирии обсуждать налог на бездетность, ответил:

«Нет, ни в коем случае. Это одно из внутренних таких размышлений было, которое я разместил в Facebook. Удалил, потому что передумал, видимо, тиражировать это в дальнейшем. Мы будем в целом обсуждать, какие меры необходимо принимать, для решения проблем демографического характера.

Налог на бездетность — этот вопрос давно стоит, и не я даже автор. При советской власти он существовал до последних дней, этот налог на бездетность. Но сейчас мы его обсуждать не будем ни в коей мере».

Ранее сообщалось, что сенатор Совфеда от Омской области Елена Мизулина выступила против инициативы введения налога на малодетность.

