Главное к утру: ставка ФРС, требования к бизнесу и переговоры Путина и Трампа

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 1 августа.

Федеральная резервная система (ФРС) США (аналог Центробанка России) впервые за более чем 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%.



В Минэкономразвития предложили ограничить срок действия обязательных требований к бизнесу пятью годами.



Президент США Дональд Трамп позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы предложить помощь в тушении сибирских пожаров. Кроме того, они обсудили торговые отношения двух стран.

С 23 по 29 июля Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в РФ на 0,1% после роста на 0,1% с 16 по 22 июля. В последний раз недельная дефляция в России наблюдалась в начале сентября 2017 года.



В России начал формироваться новый класс — «заемщиков-маргиналов». Это те клиенты, которым отказывают даже микрофинансовые организации.



40% россиян назвали «Газпром» лучшим работодателем в России. Среди лидеров рейтинга также РЖД (23%), «Роснефть» (18%), Сбербанк (14%), а также «Лукойл» и «Аэрофлот» (по 12%).

