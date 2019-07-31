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В России впервые с 2017 года зафиксировали снижение цен на товары и услуги

23:35, 31.07.2019
В России впервые с 2017 года зафиксировали снижение цен на товары и услуги
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

С 23 по 29 июля Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в РФ на 0,1% после роста на 0,1% с 16 по 22 июля.

Без округления до десятых недельная дефляция с 23 по 29 июля составила 0,05% после инфляции в 0,06% с 16 по 22 июля, говорится на сайте ведомства.

Стоит отметить, что последний раз недельная дефляция в России наблюдалась в начале сентября 2017 года.

Ранее Министерство экономического развития России спрогнозировало, что в августе настанет дефляция в связи с урожаем.

Справка

Дефляция — снижение общего уровня цен на товары и услуги. Является процессом, противоположным инфляции.

ОбществоЭкономика
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