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Минэкономразвития: обязательные требования к бизнесу должны действовать только 5 лет

05:57, 01.08.2019
Минэкономразвития: обязательные требования к бизнесу должны действовать только 5 лет
Фото: google.com/maps / скриншот

В Минэкономразвития предложили ограничить срок действия обязательных требований к бизнесу. Разработчики нового закона считают, что они должны действовать по умолчанию только пять лет.

Без актуализации, в ходе которой обязательно должно быть определено, как нормы фактически действуют на всех регулируемых, обязательные требования теряют силу, а без оценки регулирующего воздействия и экспертизы — даже не принимаются, пишет «Коммерсант».

Законопроект «Об обязательных требованиях» разработан в рамках проекта «регуляторной гильотины». Сейчас он проходит стадию общественного обсуждения.

Как следует из проекта, обязательные требования — это установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты или обязанности.

ОбществоВластьБизнес
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