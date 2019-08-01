Минэкономразвития: обязательные требования к бизнесу должны действовать только 5 лет

В Минэкономразвития предложили ограничить срок действия обязательных требований к бизнесу. Разработчики нового закона считают, что они должны действовать по умолчанию только пять лет.

Без актуализации, в ходе которой обязательно должно быть определено, как нормы фактически действуют на всех регулируемых, обязательные требования теряют силу, а без оценки регулирующего воздействия и экспертизы — даже не принимаются, пишет «Коммерсант».

Законопроект «Об обязательных требованиях» разработан в рамках проекта «регуляторной гильотины». Сейчас он проходит стадию общественного обсуждения.

Как следует из проекта, обязательные требования — это установленные нормативными правовыми актами условия, ограничения, запреты или обязанности.