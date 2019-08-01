Социологи назвали лучших работодателей России

40% россиян назвали «Газпром» лучшим работодателем в России. Об свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также в число самых лучших работодателей по версии респондентов вошли РЖД (23%), «Роснефть» (18%), Сбербанк (14%), а также «Лукойл» и «Аэрофлот» (по 12%).

Как пишет ТАСС, главными критериями при выборе работы являются хорошая зарплата (4,69 баллов из 5 возможных), своевременное выполнение обязательств компанией (4,66), соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,57), благоприятный психологический климат (4,52) и возможность реализации своих знаний и навыков на рабочем месте (4,50).

Ранее работодатели рассказали, какие профессии больше всего востребованы.