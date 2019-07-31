ФРС США впервые за последние 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США (аналог Центробанка России) впервые за более чем 10 лет снизила базовую ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5%.

В сообщении регулятора отмечается, что решение было принято в связи с последними глобальными изменениями перспектив развития экономики.

В 2007-2008 годах ФРС постепенно снижала ставку с 5,25% практически до нуля (0-0,25% в декабре 2008 года). Затем регулятор стал постепенно повышать ее.

Ранее в июне ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.